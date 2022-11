Başkan Fadıloğlu, 34. kültür-sanat eserini tanıttı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Tarihçi Murat Dağ tarafından hazırlanan ‘Açık ve Gizli Celselerde İLK MECLİS’TE GAZİ AYINTAB’ adı eserin tanıtımını geniş katılımlı basın toplantısında yaptı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Kültür Yayınları 100. Serisi’ çerçevesinde gerçekleştirilen kitap lansmanı, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) geniş katılımlı basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Göreve başladığı günden bugüne 33 adet eser yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 34. eserin tanıtımını geniş katılımlı basın toplantısıyla yaptı. Açık ve gizli celselerde "İlk Meclis’te Gazi Ayıntab" adlı kitabın Gaziantep’in tarihine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Birinci Meclis’in, Milli Mücadele yıllarında görev yaptığını anımsatan Başkan Fadıloğlu, Meclis’in açıldığı 23 Nisan 1920 Cuma günü Antep’te; Boyacı Camisi, Hacınasır Camisi ve Musullu Camisi’nin bombalandığını söyledi. Gazi Meclis’in çatısı altında toplanan mebusların ise o dönem düşman işgali altında bulunan Gaziantep ile ilgili beyanatları olduğunu, beyanatların incelendiğinde ise Birinci Meclis’in, Gazianteplilerin davasına sahip çıktıklarının açıkça görüldüğünü ifade etti. Fadıloğlu, kitabın; TBMM Birinci Dönem Gaziantep Milletvekilleri, TBMM Birinci Döneminde Celselerde Ayıntab, TBMM Birinci Döneminde Gaziantep ile İlgili Beyanatlarda Bulunan Milletvekillerinin Hal Tercümeleri ve Durumlarında Değişiklik Olan İller bölümlerinden oluştuğu bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, TBMM zabıt ceridelerinin incelenerek eser haline getirildiğini kaydetti.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Şehitkamil Belediyesi olarak tarihi ve kültürel yayınlara destek vermek adına akademisyen arkadaşlarımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün 34. eser olan Açık ve Gizli Celselerde İLK MECLİS’TE GAZİ AYINTAB isimli kitabın lansmanını yapıyoruz. Katılımlarından dolayı Sayın Valimize yürekten teşekkür ediyorum. Süreli görevler içerisinde milletimize hizmet etmek adına görevde bulunuyoruz. Bizden sonraki nesillere kalıcı eserler bırakabilmek adına, yaşadığımız bu günlere ne şekilde geldiğimizi kayıtlara düşebilmek adına bu çalışmalara destek veriyoruz. Allah’ın izniyle görevde olduğumuz sürece bu desteğimizi devam ettireceğiz. Bu eserler, bize haz veriyor. Gaziantep’teki üniversitelerimizdeki hocalarımıza da destek olabilmek maksadıyla ve çalışmaların kalıcı bir esere dönüşmesi noktasında verilen destekler önemli. İnşallah, arkası gelen olsun.”

Toplantıda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bizi bir araya getiren, bu organizasyonu yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz kamu görevi yapan kişiler gerek seçilmiş gerek atanmış olsun, görev yaptığı süre içerisinde hem kanunun kendisine verdiği görevleri yapıyorlar hem de aynı zamanda taş üstüne taş koymaya gayret ediyorlar. Her biri birbirinden çok kıymetli, her biri çok değerli. Hiçbiri hiçbirinin alternatifi değil. Ama hiç şüphesiz açılışlarına gittiğimiz hangi iş daha kıymetlidir derseniz; kültür, şehrin hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili çalışmalar hepsinden daha kıymetli. Şundan dolayı. Bugün paranız yoktur, yolu eksik yaparsınız, binayı eksik yaparsınız. Herhangi bir ihtiyacı 10 sene 20 sene sonra yaparsınız. Ama bu tür eserler toplanmadığında, bu tür eserler kayıt altına alınmadığında 10 sene 100 sene sonra bu paranın bin katı dahi fazla paranız olduğunda yapamayabilirsiniz. Tarihe not düşmek için hele hele şimdi ikinci 100 yılın arifesinde olduğumuz bugünlerde bu işler daha da kıymetli. Murat Hocama teşekkür ediyorum. Biz bu kitabın üzerine 5-10 dakika konuşup, bu kitabın ne kadar iyi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu eserde olağanüstü bir emek var. Ayların, yılların verildiği, adeta ilmek ilmek işlenen bir yapı var. 34. kitap olduğunu söylediler. Burada bir irade var. Bazen bir hevesle 1 kitap ya da 2 kitap basmış oluyoruz. 34. kitap basıldığına göre Şehitkamil Belediyesinin bir sürekliliği, bir kararlılığı, bu konuda bir iradesinin olduğunu görüyoruz. Hiç şüphesiz de bu güzelliği bizimle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kitabın, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tarihçi Murat Dağ, yapılan konuşmaların ardından kitapla ilgili sunum yaptı, yöneltilen soruları yanıtladı. Program sonunda Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Tarihçi Murat Dağ’a hediye ve çiçek takdiminde bulunuldu.