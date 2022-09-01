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Başkan Doğru’dan yeni kaymakama ’’hayırlı olsun’’ ziyareti
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin yeni Kaymakamı Hilal Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek ’’hayırlı olsun’’ temennisinde bulundu.
GAZİANTEP 01.09.2022, 16:55
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin yeni Kaymakamı Hilal Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek ’’hayırlı olsun’’ temennisinde bulundu.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ilçenin yeni Kaymakamı Hilal Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Doğru, Kaymakam Kızılkaya’ya ilçe merkezi ve kırsalında planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Kaymakam Kızılkaya, bölge ekonomisi ve tarım gibi konularda da detaylı bilgiler veren Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti.
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