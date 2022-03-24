Başkan Doğru’dan Yaşlılar Haftası mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında, ’’Toplumumuzun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli özelliklerinden birisi yaşlılarına karşı gösterdiği sevgi ve saygıdır. Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlarımız olarak, kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Toplum olarak geleceğe güvenle bakabilmemiz için, bugün yaşlılarımızın sorunlarına duyarlı olmalı, sorunlarının çözümü için başlatılan girişimlere destek vermeliyiz. Başta ailelerimiz olmak üzere çevremizdeki tüm yaşlılara sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Bu düşüncelerimle, büyüklerimiz başımızın tacı, bizim en kıymetli hazinemizdir. Yaşanmışlıklarıyla ve tecrübeleriyle geleceğimize ışık tutan çınarlarımız değerli büyüklerimizin 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, kendilerine sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.