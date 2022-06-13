Başkan Doğru’dan Şahin’e yatırım teşekkürü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı hizmet yatırımlarının ardından Araban’ın geçmişten gelen altyapı sorunlarının bittiğini aktaran Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hizmetlerden ötürü Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Araban’a yaptığı içme ve yağmur suyu şebekesi yenileme ve sıcak asfalt serim çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

“GASKİ tüm taleplerimizi yerine getirdi”

Yaptığı yazılı açıklamada ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Hasan Doğru, “İlçedeki içme suyu hattında sık sık patlamalar oluyordu. Yağmur suyu şebekesinin bulunmaması nedeniyle ise her yıl kış mevsiminde sağanak yağışlarda sel suları cadde ve sokaklarda göletler oluşturuyordu. Araban Belediyesi olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden içme suyu hattının yenilenmesi ile yağmur suyu şebekesi yapılmasını talep ettik. GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tüm taleplerimizi yerine getirdi” dedi.

“Geçmişten gelen altyapı sorunu bitti”

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile GASKİ’nin çalışmalarının ardından Araban’ın geçmişten gelen altyapı sorunlarının bittiğini vurgulayan Doğru, “Sıcak asfalt çalışmamız bitmiştir. İlçemize hayırlı olsun. Bir süredir ilçemiz merkezinde devam eden ve önemli sorunlar yaşadığımız altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları için Başkan Fatma Şahin, Başkan Vekili Latif Karadağ, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp ile ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.