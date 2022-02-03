Başkan Doğru’dan Regaip Kandili mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında, “Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi olan Regaip Kandili’nin Arabanlı hemşerilerime ülkemize ve tüm İslam alemine birlik beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu özel günlerde, dua ve niyazlarımızı artırmalı, kendimizi bulma ve bilmenin, imkanını yakalamalıyız. Komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve aile bağları gibi toplumumuz için çok önemli olan birliktelik duygularımızın artmasına çabalamalıyız. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle Arabanlı hemşerilerimin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilli’ni kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.