Başkan Doğru’dan Muhtarlar Günü kutlaması

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yayınladığı mesajında, ’’1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, toplumsal hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlık yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı, muhtar ise bölge halkının, haklarını korumak üzere inandığı ve seçerek görevlendirdiği güvenilir kişidir. Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte, hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm, el ele birlikte geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızla çok güzel hizmetlere imza atmaya da devam ettiğimiz ve edeceğimiz Arabanlı Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Aramızdan ayrılan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.