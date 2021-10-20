Başkan Doğru’dan MHP’li yeni başkana ziyaret

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, yaklaşık 20 gün önce trafik kazasında ölen MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör’ün yerine atanan Zahittin Karakuza’yı ziyaret etti.

Gaziantep’in Araban ilçesi MHP İlçe Başkanı İskender Gör’ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi ve taziye işlemlerinin tamamlanmasının ardından MHP Genel Merkezi tarafından MHP Araban ilçe Başkanlığı’na Zahittin Karakuza atandı. Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile birlikte MHP’nin yeni ilçe başkanı Karakuza’yı ziyaret ederek ’’hayırlı olsun’’ ziyaretinde bulundu

Görevinde başarı dileyen Doğru, ’’Hem yeni başkanımıza, hem ilçemize hem de bölgemize yeni atama hayırlı olsun. Merhum başkan İskender Gök dönemindeki gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin’’ dedi.

MHP Araban İlçe Başkanlığı görevine atanan yeni başkan Zahidin Karakuza ise Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.