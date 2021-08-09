Başkan Doğru’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Hasan Doğru, yayımladığı kutlama mesajında, ’’Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı, İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı çok faziletli bir aydır. İçinde bulunan aşure de yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar olarak kabul edilmektedir. Bütün İslam dünyası bu günlerde Muharrem ayını idrak etmektedir. Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı, içerisinde yer alan paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün bereketinin yanında zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in ve beraberindeki masum insanların Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır. Hz. Peygamber’in (S.A.V.) sevgili torunu Hz. Hüseyin, nefret yerine sevginin, karanlık yerine aydınlığın hükümran olduğu büyük ahlakıyla, insanları birleştirmeye ve onlara doğru yolu göstermeye çalışmış bir insanlık abidesidir. Onun hayatı da şahadeti de hepimiz için sonsuza dek örnek teşkil edecektir. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa ve kardeşliğe bakması ve yüreğimizin sevgi saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygularla Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor, bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm Yüce Türk Milletinin, Arabanlı hemşerilerimin ve İslam aleminin Hicri 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.