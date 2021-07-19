Başkan Doğru’dan Bayramı mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı kutlama mesajında, "Saygıdeğer Arabanlı hemşerilerimin Kurban Bayramlarını kutluyor sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Toplumsal hayatımızın simgeleşen günlerinden biri olan ve insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı dini bayramlarımız, kırgınlık ve dargınlıkların unutularak, sevgi, saygı ve hoşgörü ile kucaklaşmaya imkan sağlayan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı günlerdir. Fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, manevi duyguların yoğunlaştığı bu günlerde yardımsever Arabanlı hemşehrilerimin, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceklerine yürekten inanıyorum. Hastalarımızı, dul ve yetimlerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi, engellilerimizi hatırlayarak bayram ziyaret programlarında onlara da mutlaka yer verelim. Bu vesileyle, eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayram trafiği nedeniyle sürücüleri, korona virüs nedeniyle ise tüm Arabanlılara uyarılarda bulunan Doğru’nun mesajında, "Bayram nedeniyle artacak trafik yoğunluğuyla ilgili ilçemiz genelinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacağına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum. Kurban Bayramı’nı daha salgınla mücadele ve kontrollü sosyal hayatın olduğu süreçte karşılıyoruz. Böylesine hassas bir süreçte eş, dost, akraba ziyaretleri gerçekleştirirken salgın sürecinin sürdüğünü aklımızdan çıkarmamalı, ziyaretleri mümkün olduğunca kısa tutmalı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeli, kalabalıklardan uzak durmalı, evlerimizi sık sık havalandırmalıyız. Bayram sevincimizin salgının yeniden artmasına vesile olmasına imkan tanımamalıyız. İnşallah bu bayram özlediğimiz eski bayramlara kavuşacağımız son bayram olur. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm Arabanlı hemşehrilerimin, Kurban Bayramı’nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ilçemize, ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.