Başkan Doğru’dan Ahilik Haftasında esnaf ziyareti

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, çarşı esnafını ziyaret ederek Ahilik Haftasını kutladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru Ahilik Haftası münasebetiyle çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Başkan Doğru, ahiliğin ticareti ahlak ile buluşturan bir hayat düsturu olduğunu ve ahiliğin milli şuuru ve gücünü dayanışmasından alan yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu belirtti.

Ahiliğin aynı toplumda bulunan insanları kaynaştıran, yaklaştıran ve dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgu olduğu da vurgulayan Başkan Doğru, "Ahilik kültürünü ve bu değerleri önemsememiz, yaşamamız ve yaşatmamız lazımdır. Milli birlik ve beraberliğimizin her zaman en büyük teminatlarından birisi olan ahilik kültürü ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteğinde olduğunu belirterek çarşı esnafına Yüce Allah bol kazançlı işler nasip etsin inşallah" dedi.