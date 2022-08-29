Başkan Doğru’dan ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Doğru mesajında, "Tarih boyunca tüm devletlerin geleceğini tayin eden önemli dönüm noktaları vardır. Tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı da yokluklar içindeki Türk Milleti’nin her tür zorluğa rağmen bağımsızlığa olan tutkusunun bir destanıdır. 19 Mayıs 1919’da başlayan İstiklal mücadelemiz, 100 yıl önce, 30 Ağustos 1922’deki zaferle taçlanmıştır. Şüphesiz ki bu zafer cesaret ve fedakarlığın, azim ve gayretin, tevekkül ve inancın zirvesidir. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.