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Başkan Doğru’dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 23.12.2021, 13:38
Başkan Doğru’dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğru, yayımladığı kutlama mesajında, tarihi şanla şerefle dolu Gaziantep’in 100’üncü kurtuluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Bu şehrin halkı ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Gaziantep ile her zaman Türkiye’nin tamamı gurur duyuyoruz. Bu kahraman şehir, milletimizin kahramanlığını, yiğitliğini, gözü pekliğini ve cesaretini bütün dünyaya göstermiş bir şehirdir. Tam 11 ay şehrin her sokağında bu ulusun evlatları cansiperhane düşmana karşı direnmişlerdir. Bu topraklara düşen 6 bin şehidin kanı sadece Antep’te değil bütün Anadolu’da özgürlük ateşini yakmıştır. Bu yüzden bu şehir ve Gaziantep halkı diğerlerinden farklıdır. Gaziantep’in kahramanlığını TBMM’de takdir etmiş, 8 şubat 1924 tarihinde bu şehre ‘Gazi’ unvanını vererek taçlandırmış ve 2008 yılında kabul edilen kanunla da bu kahraman kentin yiğit insanları İstiklal Madalyasıyla onurlandırılarak, bu şerimizin ismi ve kahramanlığı ölümsüzleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Gaziantep’in tüm şehitlerini rahmetle anan Başkan Doğru, mesajında Gazianteplilerin 25 Aralık 1921’de Fransız askerleri şehri terk ettiğinde bu günü bayram olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, Gaziantepliler’in kalbinde yanan o aşka her zaman ihtiyaç olduğunu vurguladı. Doğru, mesajında, "O aşkı bugün yine meydanlarda görüyoruz. O aşk ülkesi için namusu için, dini için, bayrağı için, vatanı için ölmeye savaşmaya hazır vatanperverlerin aşkıdır. Gaziantepliler o tarihte sağına soluna arkasına bakmadan, kimliğine bakmadan, nereden geldiğine nereye gittiğine bakmadan, o muhteşem bayrağın altında toplanmışlar ve ölüme koşarak gitmişlerdir. Eğer o aşk olmasaydı bu şehir direnemezdi, eğer o aşk olmasaydı Türkiye direnemezdi, Anadolu’nun direnişi olmazdı. Ama Allah’a şükür ki, bu kahraman şehrin evlatları direndiler ve bize unutulmaz bir miras bıraktılar. Bu mirasın adı Türkiye’dir. Bu miras büyük hayalleri olan insanların mirasıdır. Bu miras toprağa düşmüş Gaziantepli şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanların mirasıdır. Bu miras bu topraklarda yaşayan herkesindir. Bu miras kendini bu ülkeye ait hisseden herkesindir. Türkiye kimliği ne olursa olsun gönlünde vatanperverlik aşkı olan, ülkesi için çalışan fedakarlıkta bulunan, gerektiğinde canını verecek insanlarındır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’na girerken kimseye alt kimliği sorulmadıysa bugün de daha güçlü daha özgür daha büyük bir Türkiye için çalışana, gayret gösterene aynı şekilde davranmalıyız. Bizim bir bayrağımız, bir vatanımız ve bir idealimiz vardır. O idealin adı özgür, güçlü, tam bağımsız büyük Türkiye idealidir. Kim bu idealin peşinden koşuyorsa, kim bu bayrağı bu ülkeyi seviyorsa bizim kardeşimizdir, yoldaşımızdır, cephede mücadele arkadaşımızdır. Gaziantep’in tarihin içinde altın gibi parlayan bir şehirdir. 100 yıl önce Gaziantep’in tarihe şanlı bir imza attığını, tarihe altın harflerle yazılmış bir savunma yaptığını tekrar ifade ederek, Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu uğurda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum’’ ifadelerini de yer verdi.

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