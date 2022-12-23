Başkan Doğru’dan 25 Aralık mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında,’’Ocaklarına gazilik onuru ve şehadet nuru düşmüş bir şehrin asil direnişi, İnanç, cesaret, azim ve kahramanlığın tarihteki en şanlı destanı. Bütün dünyanın takdirle karşıladığı ve harp akademilerinde ders olarak okutulan, Alem-i berzah’ta, sonsuz lütuf ve kereme ermiş onur abidesi 6317 Şehidimizin emsalsiz zaferi, ‘’Antep Savunması’’ Çocuk, genç, yaşlı demeden, her yaştan kadınıyla erkeğiyle vatan, bayrak, namus ve hürriyet uğrunda gözünü kırpmadan seve seve ölüme koşanların, Annesinin namusuna göz diken bir avuç gözü dönmüş caniye karşı koyduğu için alçakça süngülenen çocuk yaştaki aslan yürekli Mehmet Kamil’lerin, ‘’Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’’ diyen Mehmet Sait’lerin, 70 Binden fazla top mermisinin enkaz yığını haline getirdiği, ‘’Ayıntab-ı Cihan’’, namı diğer ifadeyle dünyanın göz bebeği, İstiklal Savaşı’mızın ilk meşalesini yakan, Dünyada ‘’Gazi’’ olma onurunu yaşayan tek şehir Gaziantep. Dünya; güç ve menfaat savaşlarının en vahşi şekilde yaşandığı, sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı, mazlum milletlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyor. Bu zaman diliminde bütün insanlık tanık oluyor ki vatan ve hürriyetinin kadrini bilmeyen toplumlar büyük acı ve ızdırap içerisinde bulunuyorlar. Namusun, masumiyetin, inanç ve kutsal değerlerin yok oluşuyla birlikte kan, gözyaşı ve insanlık ayıbı dramlar her gün tekrar ediyor. Yaşanan bu utanç hadiselerinin temel sebepleri arasında, toplumların içine düştüğü fitne ve nifak sarmalı, ortak, milli ve manevi değerlerden uzaklaşmak yer alıyor. Kurtuluş günlerimiz, bizleri düşünmeye ve geçmişimizi hatırlamaya sevk eden, duygularımızın şaha kalktığı tarihlerdir. Bu günler vesilesiyle ecdadın azimle verdiği mücadelenin ruhunu yeniden hatırlamalı, onların yokluk ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği direnişe sahip çıkmalı ve genç nesillerimize bunları layıkıyla aktarmalıyız. Gazi Mustafa Kemal’in şehrimizin hemşehrilik beratını kabullerinde ifade ettiği “Gaziantep güzel bir şehir. Gaziantepliler vatansever, cesur ve çalışkan. Bu şehir her hizmete layık” veciz ifadelerinin bir gereği olarak, şehrimizi daha da ileriye götürmek için durmadan yorulmadan çalışmalıyız. Bugün onurla kutladığımız “25 Aralık” tarihi, Antep’in küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen bir tarihtir. Düşman İşgalinden Kurtuluşumuzun 101’inci yıl dönümü olduğunu belirten Başkan Doğru; Bu duygu ve düşüncelerimle bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü en kalbi duygularla tebrik ediyor, bütün hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum’’ ifadelerine yer verdi.