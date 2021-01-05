Başkan Doğru projelerini Milletvekili Kirazoğlu’na anlattı

AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Araban Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Parti teşkilat ziyaretlerinin ardından Araban Belediyesini ziyaret eden Kirazoğlu’nu Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Ümit Fırat Işık ile belediye meclis üyeleri karşıladı.

Araban Belediyesini ziyaretlerinden dolayı AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’na belediyemizce ilçe merkezi ve kırsalında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’nun belediyemizi ziyareti sırasında belediye olarak hazırladığımız projeler hakkında da bilgiler verdim” dedi.