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Başkan Doğru kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe kırsalındaki 4 mahallede süren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

GAZİANTEP 22.09.2021, 15:39
Başkan Doğru kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe kırsalındaki 4 mahallede süren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Gökçepayam, Eskialtıntaş, Emirhaydar ile Karababa kırsal mahallesi Tepebaşı mezrasında gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Başkan Doğru, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Araban Belediyesi Fen İşleri yetkililerinden kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Doğru, "Araban Belediyesi olarak hafta için, hafta sonu demeden halkımızın hizmetindeyiz. Araban Belediyesi olarak ilçe merkezi ve kırsal ayrımı gözetmeden ilçemizin çeşitli noktalarında aralıksız çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızı yapan ekiplerimize, sıcakta alın teri döken işçilerimize teşekkür ediyorum. Araban halkı her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" diye konuştu.

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