Başkan Doğru kapalı pazar yeri inşaatını inceledi

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine hazırlanan ve Şahinbey Belediyesinin desteğiyle yapılması planlanan kapalı pazar yeri inşaat çalışmaları başladı. Doğru, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Şahinbey Belediyesince ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ve 2 milyon 994 bin TL’ye mal olması beklenen Araban Modern Kapalı Pazar Yeri inşaatını inceleyerek müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çobanoğlu, Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık ile birlikte incelemelerde bulundu.

63 yıllık hayal gerçek oluyor

İlçede yaklaşık 63 yıllık kapalı pazar yeri özlemini sonlandırmak ve ilçeye modern bir kapalı pazar yeri kazandırmak için Şahinbey Belediyesinin büyük desteğiyle çalıştıklarını belirten Doğru, Dumlupınar Mahallesi’nde belediyeye ait arsada yapılacak olan pazar yerinin toplam 4 bin 495 metrekare alan üzerine kurulacağını vurguladı. Geçtiğimiz aylarda CHP’den AK Parti’ye geçen ve AK Parti rozetini taktıktan sonra hizmetleri hızlandıran Başkan Doğru, ilçe halkının özlem duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu kapsamda 9 Ekim 2020 tarihinde Şahinbey Belediyesi tarafından Araban ilçesine yaptırılacak olan kapalı pazar yeri protokolünü Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile imzaladıklarını hatırlatan Doğru, başlayan inşaat çalışmalarının son durumu hakkında da bilgi verdi.

"Tahmazoğlu’na teşekkür ederim"

Çalışmaların başladığını belirten ve projenin içeriği hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Dumlupınar mahallemizde belediyemize ait 4 bin 495 metrekare arsa üzerine 2 bin 172 metrekare taban oturum alanı kapalı pazar yeri, 60 araçlık oto park, 26 kamyonetlik pazarcı araç otoparkı, 15 metrekarelik zabıta odası, 70 metrekarelik mescit ve lavabo ile 82 tezgah kapasiteli modern kapalı pazar yeri inşaatımızın yapımını üstlenen Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmezoğlu’na teşekkür ederim. Kapalı pazar yerimiz Araban’ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.