Başkan Çıkmaz’dan 10 Kasım Mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Atatürk’ün vefatının yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Çıkmaz mesajında, Atatürk’ü vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıklarını belirterek, "19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesi ile milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tehditleri yok ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, devlet adamlığı ve askeri yetenekleri ile çağının en önemli liderlerinden birisidir. Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada söz sahibi devletler arasındaki yerini almıştır. Büyük önder Atatürk’ün, ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ ve ‘Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır’ şeklindeki sözleri ekonominin daha doğrusu üreten bir toplum olmanın önemini ortaya koymaktadır. Bizler iş dünyası olarak üreten Türkiye idealine daha fazla katkı yapmak için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.