banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
Arda Turan evine giremedi! Sokakta sabahladı...
Arda Turan evine giremedi! Sokakta sabahladı...
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti!
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti!
Yarından itibaren yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor
Yarından itibaren yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor

Başkan Arayıcı’dan Hemşireler günü kutlaması

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, fedakarlığın ve özverinin sembolü olan hemşirelerin Hemşireler Günü’nü buruk şekilde kutladıklarını söyledi.

GAZİANTEP 12.05.2021, 11:52
Başkan Arayıcı’dan Hemşireler günü kutlaması

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, fedakarlığın ve özverinin sembolü olan hemşirelerin Hemşireler Günü’nü buruk şekilde kutladıklarını söyledi.

Başkan arayıcı pandemi sürecinde iş yükü artan kamu ve özel sektöre ait sağlık tesislerinde görev yapan 275 bin hemşirenin mali ve özlük haklarında bir iyileştirmenin yapılmasını istedi. Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, ”Hemşireler bir Hemşireler Günü’ne daha buruk bir sevinçle girdiler. Buruklar çünkü dünden bugüne değişen tek şey taşıdıkları yükün artması oldu. Her türlü olumsuzluğu rağmen görevlerini başarılı bir şekilde yürüten fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Gününü tebrik ediyor, başta Bakanlık olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet ediyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
19°
açık