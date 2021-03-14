Basın İlan Kurumu Müdürü Haşim Poyraz’dan Nizip’e ziyaret

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Gaziantep Şube Müdürü Haşim Poyraz, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt’ı makamında ziyaret ederek, kuruma bağlı olarak yayın hayatını sürdüren gazetelerin yaşadıkları sorunlarını anlattı.

Ziyarette, yerel basın ve yapılacak olan çeşitli çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Basın İlan Kurumu Gaziantep Şube Müdürü Haşim Poyraz, “Burada ilçe protokolü ve STK’lar ile işbirliği ve diyalog içerisinde yerel basınla ilgili çalışılmalar yapıyoruz. Kaymakamımız, Cumhuriyet Başsavcımız ve STK’ların görüşleri bizler için her zaman büyük önem arz ediyor” dedi.

Poyraz, kendisine gösterilen ilgiden dolayı Nizip protokolüne teşekkür etti.

Basın İlan Kurumu Müdürü Poyraz, NRT Genel Müdürü ve Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç ve Genel Yayın Yönetmeni Metin İliksoy’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, işbirliği içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.