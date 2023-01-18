Başak traktöre bir ödül daha

Başak traktör, Türk tarım sanayine yaptığı katkılardan dolayı Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından ödüllendirildi.

Uluslararası “Tractor Of TheYear” yarışmasında BAŞAK 5120 RedPowerStage V modeli ile “Best Utility” kategorisinde finalist olan BAŞAK Traktör, İtalya’da dünya devleri ile yarışarak önemli bir başarıya imza atmıştı. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Meclis Toplantısı sırasında Başak Traktör’ün plaketini, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu’na teslim etti.