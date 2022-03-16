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Başak Traktör Konya Tarım Fuarı’nda

Türkiye’nin yerli ve milli markası Başak Traktör, ülkemizde tarım sektörünün buluşma noktası olan Konya Tarım Farında 47 HP’den 116 HP’ye kadar ürün gamını çiftçilerle buluşturdu.

GAZİANTEP 16.03.2022, 10:11
Başak Traktör Konya Tarım Fuarı’nda

Türkiye’nin yerli ve milli markası Başak Traktör, ülkemizde tarım sektörünün buluşma noktası olan Konya Tarım Farında 47 HP’den 116 HP’ye kadar ürün gamını çiftçilerle buluşturdu.

Fuarı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Başak Traktör standında, yerli tasarım ve yerli üretim Başak Red Power 5120 model traktörü inceledi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’ye tanıtım yapan Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, fuarın yakut taşı konumundaki 116 HP motor gücü, 32 ileri-32 geri Powershift Şanzıman vites ve Euro 4 motor tipi özelliklerine sahip 5120 modelin özelliklerini anlattı. Bayramoğlu, Bakan Kirişçi’ye, 2017 yılında Euro 4 emisyon çalışmaları kapsamında yüzde 100 yerli sermaye ile Başak Ar-Ge mühendisleri tarafından 5000 serisinin ilk modeli olarak tasarlanan yerli tasarım ve yerli üretim Başak Red Power 5120 modeli hakkında sunum yaptı. Yüzde 100 yerli sermayeyle, çiftçilerin ihtiyaçlarını teknoloji ve güç ile birleştirerek çiftçilerin kullanımına uygun üretim yaptıklarına dikkat çeken Bayramoğlu, tarıma değer katmak amacıyla traktör modellerini Başak Agri marka ekipmanlarla zenginleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara 2020 yılında sunulan 5120 modeli, aynı yıl Almanya’da düzenlenen dünyanın en prestijli tasarım yarışması If Design’da Türkiye’yi gururla temsil ederek alanında en iyi tasarım ödülüne sahip oldu” diyen Bayramoğlu, şunları kaydetti: “Göz alıcı özellikleri ile çiftçilerin hem tasarım hem de yüksek performans bakımından yoğun ilgisini çeken Başak Red Power 5120, fuarlarda çiftçilerle buluşturuluyor. Konya Tarım Fuarında da yeni regülasyonlu traktörlerimizi sektörün ve çiftçilerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadık.”

Başak Traktör

Sakarya’da bulunan 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 275 bin metrekare alan üzerinde son teknoloji ile kurulan Başak Traktör fabrikasının üretim kapasitesi yıllık 10 bin adettir. Başak Traktör, farklı segmentlerdeki 4x2 ve 4x4 çekişli model yerli traktörleri ile çiftçilerin hizmetindedir. Tüm Başak Traktör modelleri az yakıt tüketimi, az bakım ihtiyacı ve yüksek konfor özelliklerine sahiptir.

Tarihçe

DA-TA Demir Araba - Tahta Araba fabrikası olarak Adapazarı’nda 1914 yılında kurulan Başak Traktör, 1944 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu’na bağlı SAZ (Sakarya Alat-ı Ziraiye) unvanıyla Türk çiftçisinin tüm tarım alet ve makinaları ile diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmiştir. 1962 yılından itibaren Ford marka traktörlerin ithalatını yapmaya başlayan Başak Traktör, 1968 yılından itibaren Ford ile yapılan iş birliği çerçevesinde Adapazarı’nda yüzde 65 yerli üretim oranı ile imalat başarısını göstermiştir. 1976 yılında STEYR firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında STEYR, 1996 yılından itibaren ise BAŞAK markası ile traktör üretimine başlanmıştır. Başak Traktör 2012 yılında SANKO Grubu’na katılmıştır. SANKO çatısı altında yeniden yapılanan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağı ve her an ulaşılabilir, ekonomik yedek parça stoku ile çiftçilerin yanında olmaya devam etmektedir.

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