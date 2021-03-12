Baklavaya zam yok

Gastronomi kenti Gaziantep’in lezzeti ülke sınırlarını aşan baklavasına pandemiden dolayı bu yıl zam yapılmayacak.

Midye baklavasının mimarı Antepsan’dan, kentin en önemli lezzeti baklavaya pandemiden dolayı zam yapmayacaklarını açıkladı.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, Pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluk ve artan ham madde fiyatlarına rağmen vatandaşların baklavaya ulaşımını kolaylaştırmak için bu yıl zam yapamayacaklarını söyledi.