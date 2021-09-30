Bakan Yardımıcısı Kacır’dan Teknofest’e katılan öğrencilere tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Üniversitesi’ndeki TEKNOFEST’e katılan takımlara yaptığı tebrik ziyaretinde, "Bilim şehri Gaziantep sadece sözde değil TEKNOFEST’te, semalarda, sualtında, sahada ve yollarda pek çok projeyle ispat edilmiş oldu" dedi.

TEKNOFEST-2021’e katılan öğrencilerle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi önünde bir araya gelen Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yarışmacılardan projelerine ilişkin bilgi aldı. Gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye’nin en kıdemli üniversitelerinden biri olduğunu belirten Kacır, “TEKNOFEST’e, Gaziantep’in temsili çok yüksekti. Gaziantep öyle bir yer ki 1 koyuyorsunuz 20 alıyorsunuz. Gaziantep Üniversitesi’ndeki başarı potansiyelini fazlasıyla görüyoruz. Gaziantep Üniversitesi’nde nitelikli heyecana sahip bir öğrenci potansiyeli ve onlara danışmanlık yapan akademisyen kitlesi var” şeklinde konuştu.

"Geleceğe umutla ve heyecanla yürüyeceğiz"

Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesi’nden övgüyle bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, "Bilim şehri Gaziantep sadece sözde değil TEKNOFEST’te, semalarda, sualtında, sahada ve yollarda pekçok projeyle ispat edilmiş oldu. Geçen yıl TEKNOFEST’i Gaziantep’e getirdiğimizde büyük bir heyecanla gelmiştik, büyük bir umutla da buradan ayrıldık. Bu yılda Gaziantep, Anadolu’da en fazla TEKNOFEST’e katılımla katılan şehrimiz oldu. Bütün Anadolu’ya örnek oldu. Şimdi bütün Anadolu için çıta yükselmiş oldu. Gaziantep’ten geleceğin bilim insanlarını, teknoloji girişimcilerinin, ülkemizin kaderine yön verecek tarihi değiştirecek mühendislerin, bilim insanlarının ve araştırmacıların yetişeceğine yürekten inanıyoruz. Aziz Sancar’ların, Selçuk Bayraktar’ların yetişeceğine inanıyoruz. Bu heyecanı bütün gençlerimizin gözlerinde görmekten de mutluluk duyduk. Gaziantep Üniversitesi yönetiminin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin,diğer kamu kuruluşlarının bütün imkânlarını öğrencilerimiz için sunmaları ve onların yanında olmaları çok kıymetli. Geleceğe çok daha büyük umutla ve heyecanla yürüyeceğiz" dedi.

"Gençlerimizle bu yolculuğa devam edeceğiz"

Öğrencilerin aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, “Genç dostu, eğitim şehri, bilim ve yükselen Gaziantep için gençlerimizle birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. En az onlar kadar biz de heyecanlıyız. Gençlerimizin gözünde büyük bir ışık var, kalplerinde büyük bir şefkat var. Işık ve zekâ birleştiği zaman yerli ve milli duruşumuzla Gaziantep modelini dünya modeli yapacağız” şeklinde

"Daha çok birinciler çıkartacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin’e gelecek yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST’e daha çok çalışarak daha fazla başarı ve katılım sözünü verdi. Rektör Prof. Dr. Özaydın, "Destekleri için her iki bakanımıza teşekkür ediyorum, bizi motive ettiler. Öğrenciler adına söz veriyoruz, gelecek TEKNOFEST’te daha çok birinciler çıkartacağız. Üniversiteler arasında TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan üniversite olarak birinci olduk. Daha çok çalışarak önümüzdeki yarışmalarda da hem başvuru sayımızı hem de başarılarımızı artıracağız. Hangi alanda eksiksek o alanlara çalışıp başarı elde edeceğiz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında da ziyaret ederek, Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. GAÜN Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu’nu (ORET) Atölyesini de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Kacır, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına sürücülü ve sürücüsüz elektrikli ve insansız hava araçlarıyla katılacak öğrencilerin projelerini inceledi.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Ayşe Balat, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.