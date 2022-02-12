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Bakan Soylu, Şehitkamil Eğitim Parkını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Şehitkamil Belediyesi tarafından çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü erken yaşta benimseterek bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimlerinin verildiği Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı gezerek incelemede bulundu.

GAZİANTEP 12.02.2022, 22:38
Bakan Soylu, Şehitkamil Eğitim Parkını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Şehitkamil Belediyesi tarafından çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü erken yaşta benimseterek bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimlerinin verildiği Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı gezerek incelemede bulundu.

Çeşitli ziyaret, toplantı ve temaslarda bulunmak amacıyla Gaziantep’te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan oluşan heyet, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı yerinde gezerek inceledi. Heyete Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, M. Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da eşlik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde toplam 20 bin metrekare alan üzerine yapılan trafik parkında inceleme gezisine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyete bilgiler vererek, kısa süre içerisinde 10 binden öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti.

Trafik parkında eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen ve kendilerine çeşitli hediyeler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyareti sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehitkamil Trafik Parkı

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde; 30’ar kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir var. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası veriliyor.

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