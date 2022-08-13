Bakan Kurum, Şehitkamil Vadi Park’ı yerinde inceledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından 91 bin metrekare alan üzerine yaptırılan Şehitkamil Vadi Park’ı yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Gerçekten açık hava müzesi havası var. 91 bin metrekarelik alanda, yeşil yürüyüş yolundan tutun biyolojik göletiyle bir doğa harikası olmuş. 7’den 70’e, çocuğu, genci, yaşlısı olmak üzere tüm insanlarımız, buradan en iyi şekilde faydalanıyorlar. Gaziantep halkına böylesine güzel bir parkı kazandırdığı için Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belirli toplantılara katılmak, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde görmek için Gaziantep’i ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı kısa zaman önce tamamlanarak halkın kullanımına açılan Şehitkamil Vadi Park’ı gezerek inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Vadi Park ile ilgili Bakan Murat Kurum’a bilgi verdi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Mahallesi sınırları içerisine toplam 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Vadi Park içerisinde parkın iki bölümünü birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda yeşil bir köprü olduğu bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, park içerisinde 2 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 3 kilometre yürüyüş parkuru, yaklaşık 2 kilometre bisiklet yolu, yoga alanı, yaşlılar için 800 metrekare büyüklüğünde fitness ve refleksoloji alanı, 2 adet 570 metrekare büyüklüğünde fitness alanı, 1 adet skate park, 2 adet futbol sahası ve basket sahası, farklı yaş gruplarına göre toplam 4 bin 360 metrekare çocuk oyun parkları, kum havuzu ve güvenlik kulübesi bulunduğunu kaydetti. Fadıloğlu, parka ait toplam 270 araçlık otopark alanı bulunduğu bilgisini paylaştı.

“Gerçekten açık hava müzesi havası var”

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Öncelikle Gaziantep halkına böylesine güzel bir parkı kazandırdığı için Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii bugün, Gaziantep’imizde dolu dolu bir gün geçirdik. Yeşil alanlarımızı inceledik, yeni yeşil alanlarla ilgili projelerimizi istişare ettik. Sosyal konutlar, kentsel dönüşümlerle ilgili hem Şehitkamil Belediyemizin hem Şahinbey Belediyemizin hem de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projeleri yerinde gördük. Şu anda Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu Şehitkamil Vadi Parkımızı geziyoruz. Aslında burası artık bir botanik park haline gelmiş. 91 bin metrekarelik alanda, yeşil yürüyüş yolundan tutun biyolojik göletiyle bir doğa harikası olmuş. 7’den 70’e, çocuğu, genci, yaşlısı olmak üzere tüm insanlarımız, tüm vatandaşlarımız buradan en iyi şekilde faydalanıyorlar. Biz de onlarla görüştük, sohbet etme imkanı bulduk. Hepsi de gerçekten çok mutlular. Bir şehirde yapılması gereken de aslında budur. Belediye Başkanının yapması gereken de budur. Bizler de bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yine alansal baktığımızda bu parkımız gerçekten yaşayan bir park. 15-20 yıllık çınar ağaçları, ıhlamur ağaçları, manolyalar ile gerçekten yaşayan bir park halinde. Parkın her noktasında çeşit çeşit bitkileri görebiliyoruz. Gerçekten açık hava müzesi havası var. İçerisinde çocuklarımız hem doğayı öğreniyor hem bitkileri tanıyor hem de ağaç sevgisini, doğa sevgisini burada aşılıyoruz. Buradaki değişik yaş gruplarına göre alanlarda vakit geçiriyorlar. Bu tür projelerin sayısını inşallah artıracağız. Burada Şehitkamil Belediyemiz hemen hemen tüm yatırımı ve imalatı da belediyenin kendi imkanlarıyla yaptı. Yürüyüş yolundan tutun, ahşap bariyerine kadar, biyolojik göletine kadar belediye uhdesinde planlanmış ve imalatları yapılmış bir proje. Bu anlamda da kıymetli Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsanlarımız mutlu, bizler de bu mutluluğu görüyoruz ve şahit oluyoruz. İnşallah bu tür parkların sayısını arttıracağız. Gaziantep’i, Şehitkamil’i, tüm ilçelerini yükselen şehir anlayışıyla insanımızın ve çevremizin olduğu şehircilik modelini dalga dalga yayacağız. Bir taraftan yeni yerleşim alanlarındaki sosyal donatıları yapacağız, diğer taraftan vatandaşlarımızın riskli olduğu binalardaki dönüşümü yapacağız. Göllüce ve Karşıyaka Mahallelerimizde de önemli bir kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Burada da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanlarını, okul alanlarını yapacağız. İnşallah el birliği içerisinde Gaziantep’imizi ben de bir hemşerisi olarak kalkındırmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, M. Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş katıldı.