Babalar ve çocukları gençlik kampında buluştu

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda “Baba-Çocuk Kamptayız” etkinliği düzenlendi. Doğanın ev sahipliğinde birbirinden renkli anlara sahne olan organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aktiviteler esnasında kampçılara eşlik etti.

Çocuklarının davetiyle Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda buluşan babalar, komşu ve esnaf arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Dönem dönem çocuklarıyla rolleri değiştiren babaların, halat çekme, yumurta taşıma ve parkur yarışmalarındaki tatlı rekabeti, renkli anlara sahne oldu. Burak, Belkıs ve Gazikent Mahallelerinde ikamet eden ve çocukları Şehitkamil Belediyesi Spor Akademilerinden yararlanan babalar, günlük yaşamdaki yoğun tempolarına bir günlüğüne ara vererek çocuklarıyla uzun süre unutmayacakları keyifli bir gün geçirdiler. “Baba - Çocuk Kamptayız” etkinliğini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Rıdvan Fadıloğlu, parkurlarda babalara eşlik ederken, etkinliklere verilen molada katılımcılarla koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

’Çocuklarmızın mutluluğu için bir aradayız’’

Kamp alanında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından katılımcılarla uzun süre sohbet ederek, taleplerini dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada çocukların mutlulukları için velilerle hep bir arada olduklarını belirtti. Başkan Fadıloğlu konuşmasında şunları kaydetti:

“Velilerimizi Gençlik Kampı’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günlük hayatın koşuşturmacasına bir nebze ara vererek doğayla buluşmak hepimiz adına oldukça keyifli oldu. Aile kamplarındaki ana hedefimiz, değerli ebeveynlerin çocuklarıyla daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak, sosyal hayata dair paylaşımlarını arttırmak. Bu nedenle sık sık Anne - Çocuk, Baba - Çocuk Kampları gerçekleştiriyoruz. Kıymetli velilerimizle, çocuklarımızın mutluluğu, sağlıklı ve başarı dolu bir geleceğe ulaşabilmeleri adına sıklıkla bir araya geliyoruz. Bugün çocuklarını ve bizleri kırmayarak davetimize icabet eden ve dönem dönem çocukluk günlerine dönen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, çocuklarımıza sosyal ve sportif yaşamlarında başarılar diliyorum.”