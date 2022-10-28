Aytaç’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi M. Okan Aytaç, Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Aytaç mesajında, Cumhuriyetin ilanı, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, ’’Türk milleti, varlığına kastedenlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı`nı büyük bir zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet`le, tarih sahnesinde dinç bir şekilde yeniden önemli bir yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 Pazar günü akşamı yanındakilere, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceklerini söylerken, Türk milletinin onlarca yıldır süren gözyaşı dolu günlerinin bittiğini ve ülkenin her ferdinin iyi bir yönetim biçimine kavuşacağını belirtiyordu. O günden bugüne tam 99 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Türk halkının en büyük kazanımı Cumhuriyeti bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum’’ ifade etti.