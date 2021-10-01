Aycan Yanaç’tan kanser için farkındalık etkinliği

Defa Life Hastanesi’nde "Erken Teşhis ile kansere karşı daha güçlüyüz sloganıyla Gaziantep Algspor’un yıldızı Aycan Yanaç’ın da katıldığı bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Defa Life Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Genel Cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Bora Üstünsoy ile Gaziantep ALGSPOR’un yıldızı Aycan Yanaç ve hastane personeli katıldı.

"Erken Teşhis ile Kansere Karşı Daha Güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yapılan açıklama ile erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Opr. Dr. Ali Bora Üstünsoy, "Dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde meme kanseri kadınlara oranla çok daha az sıklıkla (tüm meme kanserlerinin yüzde 1’inden azı) izlenmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi; memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir. Meme kanserini olabildiğince erken

yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur" diye konuştu.

Yanaç ve Üstünsoy, tüm kadınlara kansere karşı duyarlı olmaları, gerekli taramaları ihmal etmemeleri konusunda da çağrıda bulundu.