Avrupa Şampiyonası’nda hamle yapacaklar

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları, 2 bine yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Beren Kalyoncu ve Kutay Sakmak, yaş gruplarında dereceye girerek Türkiye Satranç Federasyonu Milli Takımına girmeye hak kazandılar.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en çok katılımlı satranç şampiyonalarından biri olma özelliği taşıyan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 24 farklı yaş grubunda 7-18 yaş aralığında 2 bin 34 sporcunun katılımıyla Antalya ilinde gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı Sporcuları Beren Kalyoncu, Dila Baloğlu, Kutay Sakmak ve Mehmet Polat’ın şampiyonada yaş gruplarında verdikleri mücadelelerin ardından elde ettikleri başarılar yeşil - siyahlı kulübün teknik ekibini oldukça mutlu etti.

11 Kızlar Kategorisinde 1. ile eş puan alan ve averajla Türkiye 2.’si olan Beren Kalyoncu ve 13 Yaş Genel Kategorisinde Türkiye 3.sü olan Kutay Sakmak, Avrupa ve Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonlarına Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar. Bu sonuçlarla TSF Milli Takımlar Kadrosunda yarışmacı sporcu sayını arttıran Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde hedef Uluslararası platformda yeni başarıla elde etmek.

“Milli sporcularımızı kutluyorum”

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TSF Milli Takımına girmeye hak kazanan sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Başkan Fadıloğlu, “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarına katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Avrupa ve Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonlarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan sporcularımızla gurur duyuyoruz. İnşallah Milli Takımda da başarılar elde ederek ödül kürsülerinde ay - yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirirler. Sporcularımızın başarısında emeği geçen başta sporcu velilerimiz olmak üzere antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Hamleni Yap Projesi ile satranç branşına olan desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek” diye konuştu.