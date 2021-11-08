banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Güneş Enerjisi Projesi’ne destek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep’in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım gücüne sahip olması için Londra EBRD merkezinde resmileştirilen anlaşmanın ardından İstanbul’da bir araya geldi. Başkan Şahin, Yeşil Şehirler Programı kapsamında kentte ilk etapta güneş enerjisi projesine ilişkin bir değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

GAZİANTEP 08.11.2021, 14:43
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Güneş Enerjisi Projesi’ne destek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep’in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım gücüne sahip olması için Londra EBRD merkezinde resmileştirilen anlaşmanın ardından İstanbul’da bir araya geldi. Başkan Şahin, Yeşil Şehirler Programı kapsamında kentte ilk etapta güneş enerjisi projesine ilişkin bir değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

TBB ve GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesinde EBRD Altyapı Yönetici Direktörü Parshad ile taahhüt ettiği anlaşma sonrasında EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso’yla İstanbul’da buluştu. Görüşmede, Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra Bankanın 4’üncü ortağı olan Gaziantep şehri için GBB’nin hazırladığı metro, su, atık su, e-otobüs, bölgesel enerji, düşük karbonlu ve iklim dirençli binalar, yenilenebilir enerji, sokak aydınlatması, dağıtım ağı, akıllı çözümler, iklim değişikliği dirençliliği gibi projelerin konuşuldu. Başkan Şahin, EBRD ile ilk etapta güneş enerjisi projesine yatırım yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, şehrin güneş enerjisinin elektrik şebekelerine entegre edilmesini planladıklarını dile getirdi.

“EBRD bizim için çok önemli bir kuruluş”

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD’nin kendileri için önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, “EBRD’nin kurumsal kapasitesi yetişmiş insan gücü, proje üretme kapasitesi çok yüksek ve daha da önemlisi iki kurum birbiri ile çok sağlıklı çalışıyor. Bundan sonra dünyanın küresel ısınma ile ilgili en büyük sorumluluğu havayı, suyu ve toprağı koruyarak insanı korumak. Dolayısıyla biz şehrimizin havasını, suyunu ve toprağını koruyacak hem ulaşım desteği hem de enerji desteği gibi şehrin yaşam kalitesini ilgilendiren birçok alanda birlikte proje üreteceğiz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Gaziantep, Türkiye ve dünya için beraber çalışacağız” dedi.

“Gaziantep’te çeşitli projelerimiz olacak”

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep’in yeşil şehir ilan edilmesiyle ulaşım, atık yönetimi, su yönetimi gibi alanlarda iyileştirmeler sağlanmak üzere kentin destekleneceğini aktararak, “Gaziantep’te çeşitli projelerimiz olacak. ‘Temiz Otobüs’ uygulaması bunlardan bir tanesi. Ulaşımı kolaylaştırmak, araç sayısını azaltabilmek için. Aynı şekilde elektrik üretimini desteklemek amacıyla güneş enerjisi ile yapılacak projeler olacak. Bunlar sadece başlangıç projeleri” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6