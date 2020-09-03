SANKO Okulları öğrencileri Serhat Özfıstıkçı, Erencem Özbey ve Berkay Dobooğlu’nun da aralarında bulunduğu Türk Milli Coğrafya Takımı ülkemizi Avrupa Coğrafya Olimpiyatları’nda (EGEO2020) temsil etti.

Sırbistan’da düzenlenmesi planlanan, ancak COVID-19 salgını nedeniyle Belgrad Coğrafya Enstitüsü tarafından online gerçekleştirilen olimpiyata Türkiye, Belçika, Çekya (Çek Cumhuriyeti), Litvanya, Kazakistan, Rusya ve Slovenya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkenin takımları katıldı.

İngilizce sorulardan oluşan Avrupa Coğrafya Olimpiyatları “Çoktan Seçmeli Test”, “Multimedya Testi” ve “Yazılı Sınav” olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Dört kişiden oluşan Türk Coğrafya Takımı’nın üç öğrencisinin okulumuzdan olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Asyalı, olimpiyatlarda Türkiye’yi ve SANKO Okulları’nı temsil eden öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.