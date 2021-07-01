Avrupa Birliği Projesi online söyleşileri başladı

Gaziantep Üniversitesi’nin Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus Gençlik Diyaloğu kapsamındaki ilk projesi olan “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim” Projesinin ilk etkinliği online olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi’nin Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus Gençlik Diyaloğu kapsamındaki ilk projesi olan “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim” Projesinin ilk etkinliği online olarak gerçekleştirildi. Pandemi dönemi nedeniyle online olarak gerçekleşen söyleşi dizilerinin ilk konuğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut oldu. Moderatörlüğünü GAÜN Mimarlık Bölümü Öğrencisi Nilgün Kaya’nın yaptığı söyleşide, Prof. Dr. Yakup Bulut kent ve sürdürülebilirlik üzerine önemli bilgiler verdi.

Kentlerin güncel durumunun analiz edildiği söyleşide, kentsel dönüşümün gerekliliği, sit alanlarının yok edilmesi, vakıf binalarının farklı amaçlarla kullanıma açılması gibi problemler üzerine yoğunlaşılarak, göç problemine de değinildi. Hayatımızın bir gerçeği olan deprem ve beraberinde riskli yapıların çokluğu da etkinlikte mercek altına alınan başlıklardan biri olarak yerini aldı.

Kentsel dönüşümün zorunluluk haline gelme sebeplerinden biri olan çarpık kentleşme sorunu da konuşulan konular arasında yerini aldı. Yoğun göç sonrası toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan kentlerin, bu yoğunluğa çarpık kentleşme ve rant yarışı ile cevap verdiği belirtilen söyleşide, geleceğin kentlerini inşa etmek için öncelikle yönetim anlayışının değişmesi, denetimlerin ve yaptırımların arttırılmasının önemi vurgulandı. Sürdürülebilir, yaşam alanı estetiğine sahip, yaşlı ve çocuk dostu yeşil kentler inşa ederek ve kentlerin bu şartlar doğrusunda evrilmesiyle kentsel dönüşüm kavramının içinin doldurulabileceği belirtildi. Söyleşide iklim krizi, iklim değişikliğinin kentsel dönüşüm ile ilişkisine de değinilerek, yapılan dönüşümlerde iklim etkilerinin en aza indirme zorunluluğunun altı çizildi.