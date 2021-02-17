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Av tüfeği ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Gaziantep’te av tüfeği ile gasp yapan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
GAZİANTEP 17.02.2021, 09:04
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Gaziantep’te av tüfeği ile gasp yapan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs, Kahvelipınar ve Yeşilevler mahallelerinde av tüfeği göstermek ve ateş etmek suretiyle 3 kişiyi gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.