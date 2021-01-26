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Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. yıl dönümü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı.

GAZİANTEP 26.01.2021, 15:45
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Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. yıl dönümü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Düzenlenen törene katılan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in destansı mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

88 yıllık tarih

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 88 yıl önce iki gazinin bir araya geldiğini ifade ederek, “88 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize gelerek hemşehrilerimizle bir araya geldi. Tarih 88 yıl önce iki gazinin buluşmasına tanıklık etti. 26 Ocak 1933 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’imize gelişi ve Gazi Şehrimizi onurlandırdığı 88. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gaziantep kurtuluş yıllarında, işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve Antep halkının her türlü imkânsızlığına rağmen, Fransız işgaline karşı hiçbir destek almadan 11 ay boyunca direnerek, büyük bir kahramanlık, irade ve dayanma gücü sergilemiştir. Tarihe mal olmuş örnek savunmasıyla Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde 6 bin 317 şehit verme pahasına Antep’i düşman işgalinden kurtarmışlardır. İşte bu kurtuluş destanı Milli Mücadelenin de meşalesini yakmıştır. Adını tarihin derinliklerinden, sıfatını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından alan Antep, bu nedenle TBMM tarafından Gazilik unvanıyla taçlandırılmıştır. İşte bugün Gazi şehrimizin Gazi adaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu şehre gelmesinin onurunu yaşamaktayız. Bu onur tüm Gazianteplilerindir. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
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