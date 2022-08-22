Astım tedavisinde kişiye özgü tedavi yöntemi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, Astım rahatsızlığı hakkında bilgilendirdi.

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, ‘’Astım rahatsızlığı genellikle nefes darlığı, hışıltılı solunum ve öksürük ile karakterize, en sık görülen kronik solunum yolu hastalıklarından birisidir. Her yaşta görülebilmektedir. Astım kontrolünün yetersiz olması durumunda hastanın üretkenliğinde azalma, günlük yaşam aktivitelerinde belirgin kısıtlanma ile yaşam kalitesi bozulmaktadır. Ağır vakalarda hastanede ve yoğun bakımda yatış da gerekebilmektedir. Günümüzde astım tedavisinde çok sayıda tedavi seçeneğimiz mevcuttur. Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji İmmünoloji Polikliniğinde astım hastaları değerlendirilip, hastaya özgü tedavi planı çıkarılmaktadır. Böylelikle hastalarımız normal yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedirler’’ dedi.