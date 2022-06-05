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ASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi

Gaziantep’te Arap Sanayi ve İş Adamları Derneğinin (ASSİAD) Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 05.06.2022, 11:10
ASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi

Gaziantep’te Arap Sanayi ve İş Adamları Derneğinin (ASSİAD) Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki özel bir otelde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan ASSİAD Başkanı Abdulghafour Salih Asfour, yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçeceklerini dile getirdi

Başkan Salih Asfour, "Derneğimiz, Arap ve Suriyeli iş adamlarından oluşan bir dernek. Ayrıca Türkiye’deki en büyük iş adamlarını tek çatı altında toplayan bir dernek. Merkezi Gaziantep’tir. Bayrağı başkasına devredeceğiz. Bu işi daha ileri götürecek yönetimlerin gelmesini istiyoruz. Seçim yapıyoruz ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından daha sonra yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri seçimine geçildi.

Oy verme işlemlerinin ardından Eymen Olabi, Mustafa Elabu, Muhammed Haj Osman, Firas Zatari ve Amer Hadri asil üye, Abdulhalik Darviş, Muhammed Jamal Habaş, Muhammed Afoura, Read Rifayi ve Yusuf Tarakji yedek üye olarak belirlendi.

Programa katılan Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal ise yeni yönetimi kutlayarak başarılar diledi.

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