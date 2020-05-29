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ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı

ASSİAD 50 BİN MASKE DAĞITIMI YAPTI

ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı

ASSİAD 50 BİN MASKE DAĞITIMI YAPTI

29 Mayıs 2020 Cuma 13:11
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ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı

Gaziantep merkezli Arap Sanayi ve İş adamları Derneği, Gaziantep Valiliği, merkez PTT, İl Göç Dairesi, bazı Hastanelere toplam 50 bin maske dağıtımı yaptı.

Arap İş Adamları Derneğinden yapılan açıklamada, “Pandemi sürecinde Türk kardeşlerimizin bize yaptıkları güzellikleri karşılığında bizde maske dağıtarak yanlarında duruyoruz. Biz kendimizi bu toplumun bir parçası olarak görüyoruz” denildi.

Dernek danışmanı Ahmet Cesur ise, “Arap sanayi iş adamları derneği bu tıbbı maskeleri dağıtarak Türk halkına minnetlerini ve teşekkürlerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve Gaziantep valisi Davut Gül ve sayın büyük şehir belediye başkanı Fatma Şahin hanım ve devletin bütün kademelerinde bulunan yetkililer vatandaşların bütün gereksinimlerini tedarik ediyorlar. Bizimde çorbada ve mücadelede katkımız olsun diye maskeleri dağıtarak yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.

Dernek Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Nana da, “Biz bu kampanyayı başlatırken vatandaşa en çok dokunan devletin önemli kurumlarını dağıtım hedefi olarak seçtik. Dünyanın ve Türkiye’nin bu zor dönemden geçtiği günlerde umarız ki, Türk halkının yanında en iyi şekilde dururuz. Biz bu kampanyayı başlattığımız için çok gururlu ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Dernek temsilcisi Merve Burcu Güler ise, “Bugün sabah itibari ile Gaziantep Valiliğimize 20 bin maske bağışında bulunduk. Devam eden günlerde ilimizin farklı noktalarında bulunan özel ve kamu kurumlarına 30 bin maske daha dağıtım yapılacaktır. İleriki günlerde ise sınır kapılarına dağıtımlarımız olacaktır” şeklinde konuştu.

Gaziantep Merkez PTT Genel Müdürü Mustafa Bozgeyik, “Tarih boyunca PTT çalışanları her zaman işlerini yaptıklarını görüyoruz ve vatandaşlarla en çok temas halinde olan bir kurumuz. işimizi 7/24 yapmaya çapa gösteriyoruz. Şu anda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde 10 tane şubemiz var. Orda da hizmet vermeye gayret ediyoruz. PTT olarak Arap ve İş adamları Derneğine kampanya dolayısıyla çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

İl Göç Dairesi Başkanı Fatih Ayna Arap Sanayici ve İş Adamları Derneğine teşekkürlerini ifade ederek, topluma faydalı olacak bütün projelerini desteklediklerini söyledi.

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