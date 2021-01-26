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Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

Gaziantep’in Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, önceden planlanan bir çok yatırımın pandemi nedeniyle yapılamadığını hatırlatarak, "Aşılamanın başlamasıyla birlikte pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatırımlara devam ediyoruz" dedi.

GAZİANTEP 26.01.2021, 10:31
Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

Gaziantep’in Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, önceden planlanan bir çok yatırımın pandemi nedeniyle yapılamadığını hatırlatarak, "Aşılamanın başlamasıyla birlikte pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatırımlara devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, göreve geldiği 31 seçimlerinden günümüze kadar ilçede verilen hizmetleri değerlendir. Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Doğru, pandemi sürecinin hizmet açısından çok zor geçtiğini kaydetti.

“Aşı ile hizmetler hızlanacak”

Aşının bulunması ile normalleşmelerin başlaması ve hizmetlerin hızlanacağını kaydeden Doğru, “Pandemi ile birlikte birçok yatırımımızı yapmakta geç kaldık maalesef. İnşallah bunu en kısa sürede atlatacağız aşının bulunmasıyla. Aşılamanın başlamasıyla pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatarımlara devam ediyoruz. 2020 yılı içerisinde yaptığımız yatırımlar arasında bir sosyal tesisisiniz var bitmek üzere, yine yaklaşık 40 bin metrekare civarında kilit taşı döşeme işi yapıldı, park bahçeler ve mesire alanlarında ciddi anlamda bakımlar yapıldı. Bu yıl içinde de hedeflediğimiz çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere kilit taşı döşeme işi yapacağız ihalesine çıktık inşallah şubat ayı sonu itibarıyla sözleşmeyi imzalarız. Bu yıl yine temelini atmayı düşündüğümüz iki tane sosyal tesissimiz, bir tane halı sahamız var yeni bir mesire alanıyla ilgili çalışmamız devam ediyor onun dışında da makine parkımızı güçlendirmeyi düşünüyoruz. Kredi başvurumuzu yapmış durumdayız bir greyder, 3 damperli kamyon almayı düşünüyoruz bununla beraber arazimiz tarıma dayalı olduğu için arazi yollarına öncelik vereceğiz. Çiftçimizi mağduriyetten kurtarmayı düşünüyoruz. Planladığımız ise en az 50 kilometre arazi yolu yapmak bu şekilde çiftçilerimiz daha rahat şekilde arazilerine ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

“Çiftçi için kooperatif kuruluyor”

Çiftçinin ürününü en iyi fiyata satması için kooperatif kurma çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Doğru, “Tarımla ilgili kırsal kalınma kooperatifimizi kuruyoruz. Biz belediye olarak 50 hisse ile ortak olacağız bu kooperatife oda sanırım bu yıl içerisinde onaylanacak tüzükle ilgili çalışmaları devam ediyor. Kooperatifçilik bizim açımızdan önemli ben özelikle önemsiyorum. Çiftçiniz üretiminin en iyi fiyatla satabilmek ya da ona bir katma değer katmak” sözlerini kaydetti.

Araban Belediyespor ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Doğru, “Araban Belediyespor ile de şunu belirteyim malum pandemiden dolayı ligler ertelendi Süper Amatör Ligdeyiz. Şubat sonu itibarıyla maçların başlaması düşünülüyor ama kesin bir şey yok. Bununla ilgili ciddi hazırlıklar yaptık ve altyapı ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımın temelini sağlam oluşturup altyapıdan A Takımına futbolcu kazandırmak bu bağlamda da gençlerimize öncelik etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
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