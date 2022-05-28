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ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) ve Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği (GUSAT) üyeleri Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

GAZİANTEP 28.05.2022, 12:39
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) ve Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği (GUSAT) üyeleri Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Pandemi nedeni ile bir araya gelemeyen dernek üyeleri, hafifleyen pandemi koşullarında sektörün sorunlarını ve Gaziantep’te sağlık turizminin geliştirilmesi konularını ele almak üzere toplandı.

ASİD ve GUSAT Genel Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, dernekler ile TOBB Sağlık Komisyonu çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantıda, her ay üye bir hastanenin ev sahipliğinde toplantıların düzenli yapılması ve karşılıklı görüş alışverişlerinin kaldığı yerden devam etmesi konusunda karar alındı.

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