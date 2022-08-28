ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki yüce Türk Milletinin 100 yıl önce tarihi zafere imza attığını belirtti. 30 Ağustos’u “Tarihimizin dönüm noktalarından birisi” olarak tanımlayan Dr. Yıldırım, bu zaferin, Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu mücadelenin sonucunda kazanıldığına dikkat çekti. Büyük Taarruz’un çok zor şartlarda inanç, kararlılık ve dayanışma ruhuyla kazanılan bir zafer olduğunu anımsatan Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.”