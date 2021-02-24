Ardıl Barajı’nın işletmesi Araban Belediyesine verildi

Gaziantep Valiliği ile Araban Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Ardıl Barajı’nın işletmesi Araban Belediyesine devredildi.

Yaklaşık bir yıldan beri Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YUKUP) tarafından işletilen Ardıl Barajı’nın işletmesi, Gaziantep Vali Yardımcısı Alper Çiftçi ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından imzalanan protokol ile Araban Belediyesine devredildi. Protokol sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Ardıl Barajı işletmesinin devri için Vali Yardımcımız Alper Çiftçi ile protokol imzaladık. İlçemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.