Arabanlılardan jeotermal su çağrısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 1969 yılında yapılan bilinçsiz dinamit patlaması sonucu kaybolan jeotermal suyun tekrar bulunması için yetkililere çağrı yaptı.

Araban’a bağlı ziyaret kırsal mahallesi Çat Boğazı mevkiinde 1968 yılında kendiliğinden çıkan jeotermal su dinamit patlaması sonucu kaybolmuştu. Şifalı olduğu düşünülmesinden dolayı her bölgeden insanın rağbet gösterdiği suyun tekrardan çıkartılmasını isteyen Arabanlılar, başta AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulundu.

2012’deki çalışmalar durmuştu

Jeotermal su için daha önce 2012 yılında da çalışmalar yapıldığını vurgulayan Arabanlılar, yetkililerden arama çalışmaları için destek talebinde bulunuyor.

O yıl yapılan çalışmalarda MTA Genel Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yapılan sondajlı arama çalışmalarında 750 metre derinliğe inilmiş ve 36 derece sıcaklığında suya ulaşıldığı yetkililer tarafından açıklanmıştı. Mevcut sondaj makinesiyle daha derine inilmesinin uygun olmadığı gerekçesiyle bölgedeki çalışmalara ara verilmişti.

İlçedeki STK temsilcileri, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, Araban Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir de konu ile ilgili vatandaşlara destek verdi.