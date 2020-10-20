Arabanlı muhtarlara teşekkür belgesi
ARABANLI MUHTARLARA TEŞEKKÜR BELGESİ
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Araban’lı muhtarlarla toplantı düzenledi. Kaymakam Mutlu, muhtarları teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
Araban’lı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlamak için Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve Arabanlı muhtarlar katıldı. Muhtarlar Gününü kutlayan Kaymakam Mutlu, muhtarların taleplerini dinledi. Kaymakam Mutlu, muhtarlara Covid-19 korona virüs salgın sürecinde aktif rol alan muhtarları teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
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