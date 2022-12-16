Araban’ın ilk Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği dualarla hizmete açıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinin ilk özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun da katıldığı programda dualarla hizmete girdi.

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun açılışını yaptığı, Yeşilova Mahallesinde ilçenin ilk özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin açılışına siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Poliklinik Sahibi Diş Hekimi Doktor Yahya Fatih Darıcı, açılış öncesi yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin ilk ağız ve diş sağlığı polikliniğimizi Yeşilova Mahallemizde hizmete açtık. Polikliniğimiz son teknolojik donanıma sahip olup üç ayrı klinikten oluşmaktadır. Polikliniğimizde ağız, diş ve çene cerrahisi, implant uygulamaları, diş beyazlatma, ortodonti tedavisi, kanal tedavisi, diş eti hastalıkları ile ilgili tedaviler yapılacaktır’’ dedi.

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin ilk özel DRC Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi Diş Hekimi Doktor Yahya Fatih Darıcı’ya hayırlı olsun temennisinde bulundu.