Araban’ı festival heyecanı sardı

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakamlık, belediye ve ziraat odası tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan ve 2 gün sürecek olan Firik ve Sarımsak Festivali için geri sayım başladı.

Araban ilçesinde yetişen ve Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayından yapılan firik ile aroması, dayanıklılığı nedeniyle ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının ülkeye ve dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen Frik ve Sarımsak Festivali il defa bu yıl Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun’un işbirliğiyle düzenlenecek. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde gerçekleştirilecek olan festival 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 24.00’da son bulacak.

Ünlü isimler renklendirecek

Ünlü manken ve Sunucu Tuğba Özay’ın sunuculuğunu yapacağı festivalde, Yazar ve Bestekar İbrahim Dizlek, Fantezi ve Arebesk sanatçısı Murat Çelik, Halk Müziği sanatçısı İlayda Özmen konserleri de yer alacak.

Çeşitli halk oyunları ekipleri ve dans ekiplerinin de gösteri yapacağı programda DJ performansı da yer alıyor.

Etkinlikler tarladan parka devam edecek

Festival etkinliklerinde tarlada buğday sapları yakılarak, başakların içerisindeki buğdayların frike dönüştürüldüğü buğday ütme işlemi yapılacak. Ayrıca sarımsak tarlasında ise sezonun ilk hasadı olan yeşil sarımsaklar toplanacak. Etkinliklerin Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda gerçekleşecek ayağında ise çeşitli gösteri ve konserlerin yanı sıra kara kazanda misafirler için etli frik pilavı pişirilerek, ikram edilecek.

Altın ödüllü yarışmalar

Festivalde en iyi frik pilavı ve en güzel sarımsak yarışmaları da düzenlenecek. Yarışmada en iyi frik pilavını yapan ve en güzel sarımsağı yetiştiren birincilere Cumhuriyet altını, ikinci olanlara yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın ödülü verilecek. Renkli ve dolu dolu dolu geçmesi planlanan festivalde sürpriz etkinliklerinde yer alacağı belirtildi.

Çevre il ve ilçelere davet

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile başta Gaziantep halkı olmak üzere, çevre ilçe ve illerdeki vatandaşları da festivale davet etti. Kaymakam Sevgili, Başkan Doğru ve Oda Başkanı Altun, yaptıkları açıklamalarda ise özetle, ’’İlçemizde bu yıl ilki yapılacak olan Firik ve Sarımsak Festivali’nde birbirinden renkli ve çoşkulu etkinlikler düzenlenecek. hafta sonunu dolu dolu geçirmek isteyen, frik pilavımızın ve sarımsağımızın tadını bilen ve özlemini çeken, yada hiç tatmamış olan herkesi festivalimize bekliyoruz. Başta Araban ve Gaziantepliler olmak üzere ülkemizin farklı illerinde, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Arabanlıları, komşu il ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızı festival coşkumuza ortak olmaları için davet ediyoruz’’ ifadeleri yer aldı.