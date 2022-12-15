Araban’da yoğun sis

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban ilçesi merkezi ve kırsalında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlarla birlikte başlayan ve etkisini sabahın erken saatlerine kadar sürdüren sağanak yağış ile birlikte yoğun sisin de etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü. Araban ilçe kırsalından şehir merkezine gelmek için trafiğe çıkan araçların güçlükle ilerleyebildi. Özellikle Gaziantep- Araban karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan sis nedeniyle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler de zor anlar yaşadı.