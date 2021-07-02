Araban’da yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme yer teslimi yapıldı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediyesi, ilçe merkezindeki yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme çalışmaları için yer teslimi yapıldı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ilçe merkezindeki yağmur suyu ve içme suyu hattının yenilenmesi çalışması için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’İlçe merkezinde yapacağımız yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme çalışmasının yer teslimi, Gaski Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Karadağ, İşletmeler Teknik Şube Müdürü Metin Marangoz ve Araban Şube Müdürü Çağrı Aarpaçay ile birlikte yapıldı’’ açıklamasında bulundu.