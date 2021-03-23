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Araban’da yağış ve sis etkili oldu

Araban’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde ise yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

GAZİANTEP 23.03.2021, 17:27
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Araban’da yağış ve sis etkili oldu

Araban’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde ise yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gaziantep’in Araban ilçesi genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerdeki sisli hava ise görüş mesafesini 8-10 metreye kadar düşürdü.

Yağış ve sis nedeniyle Araban ilçesinden Gaziantep ve Adıyaman’a gitmek için trafiğe çıkan araçlar zorluk yaşadı. İlçede özellikle Gaziantep yolundaki Karadağ geçidi ile Adıyaman yolundaki Ergen geçidinde sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.
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