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Araban’da SYDV’nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Araban’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun (SYDV) kuruluş yıl dönümünü kutlandı.
GAZİANTEP 14.06.2021, 19:12
Araban’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun (SYDV) kuruluş yıl dönümünü kutlandı.
Araban Çocuk Kitap Kafe de düzenlenen programa Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri katıldı.Kaymakam Abdulhamit Mutlu, SYDV’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle vakıf personeline pasta kesti. Mutlu, pandemi sürecinde göstermiş oldukları gayret ve başarıdan dolayı teşekkür ederek, kutladı.