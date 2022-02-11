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Araban’da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi
Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine belediye ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.
GAZİANTEP 11.02.2022, 17:59
Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine belediye ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.
Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle, ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerindeki bayrak direğindeki Türk bayrağı zarar gördü. Şiddetli rüzgardan yırtılarak zarar gören Türk bayrağının yenilenmesi için Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine belediye ekiplerince, direkteki zarar gören Türk bayrağı indirilerek yenisiyle değişimini yapan ekipler bayrağı tekrar göndere çekti.